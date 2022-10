Vídeo: Torcedores do Vila Nova são obrigados a cantar músicas do Goiás em abordagem

Um vídeo polêmico viralizou nas redes sociais após a vitória do Vila Nova-GO sobre o Cruzeiro nessa sexta-feira (14/10), pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nas imagens, membros de uma torcida uniformizada do Vila aparecem cantando músicas sobre o rival Goiás durante uma abordagem policial.

Nos vídeos, cerca de 15 a 20 torcedores de uma organizada do Vila são obrigados a entoar cânticos utilizados pela torcida do Goiás. Veja:

A abordagem aconteceu na Avenida Anhanguera, no Setor Leste Vila Nova, em Goiânia, logo após o duelo do Vila Nova com o time mineiro. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia foi acionada após uma denúncia de vandalismo em um ônibus no Eixo Anhanguera.

A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o caso.

