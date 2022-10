Vídeo: ‘Pensei que era Halloween’, diz taxista que tirou da rua caixão com corpo que caiu de carro

- Publicidade -

O taxista que aparece nas imagens retirando do meio da rua o caixão que despencou do carro de uma funerária com um corpo dentro em Ribeirão Preto (SP) disse nesta sexta-feira (28) que, quando presenciou a cena, pensou que se tratava de uma brincadeira de Halloween.

O incidente ocorreu por volta das 3h30 desta sexta, no cruzamento da Rua São Sebastião com a Avenida Jerônimo Gonçalves, e foi flagrado por câmeras de segurança. O taxista Cássio Nunes de Oliveira Costa trabalhava no momento em que se deparou com o caixão.

“Estava trabalhando, descendo a Rua São Sebastião. Ao chegar no cruzamento, avistei o caixão em cima da faixa de pedestres. Na hora, pensei que era devido à data comemorativa do Halloween, mas, assim que desci do carro e conversei com um rapaz que já estava no local, ele informou que tinha sido um carro funerário que passou e deixou o caixão para trás”, diz.

Após cair do carro, o caixão ainda foi atingido por um ônibus que estava na avenida e teve a tampa retirada, deixando o corpo exposto. Em seguida, o taxista apareceu e começa a remover o caixão do meio da rua.

Cássio conta, ainda, que acionou a Polícia Militar, que chegou rapidamente ao local. Segundo ele, cerca de dez minutos depois, o carro da funerária retornou para recolher o caixão.

“Nunca vi e nunca imaginei presenciar [uma cena como essa]. A princípio teve uma conversa de que o corpo tinha saído do caixão, mas, não, foi só a tampa que saiu do caixão.”

A funerária responsável pelo serviço não foi identificada até a publicação desta matéria.

