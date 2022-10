Vídeo mostra momento em que homem é atropelado e motorista não presta socorro em Rio Branco

Na noite da última sexta-feira, 14, Isnaid de Souza Farias, foi atropelado na frente da própria residência, que fica na rua São Pedro, Bairro Nova Esperança, Na capital Rio Branco.

Com a batida, a vítima foi arremessada na calçada, apesar do forte impacto, o homem não teve nenhuma fratura. Isnaid se encontrava alcoolizado e não percebeu a aproximação do veículo. O mesmo foi atendido pelo Samu, e, já está se recuperando dos hematomas em casa.

Um dos familiares da vítima, foi até a delegacia do Tucumã registrar um boletim de ocorrência. Mas não obteve sucesso na ação.

