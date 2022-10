Vídeo mostra criança pilotando moto durante comemoração da vitória do Flamengo no interior do AC

- Publicidade -

Um vídeo em que um menino aparece pilotando uma motocicleta e carregando um casal na garupa chamou atenção durante o final de semana. A cena foi flagrada durante comemoração pela vitória do Flamengo na Libertadores, no sábado (29), na Avenida Lauro Muller, em Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O chefe da 1ª Ciretran, Izaias Queiroz, informou que durante o sábado estava com equipe nas ruas, assim como agentes do pelotão de trânsito da Polícia Militar, mas como o fluxo de veículos foi intenso durante a comemoração naquela tarde, acabou não visualizando a situação envolvendo a criança. Segundo ele, o Ciretran não identificou o dono do veículo ou os passageiros que o menino levava na garupa.

“Nós também tomamos conhecimento do caso pelas redes sociais e também ficamos estarrecidos com tamanha imprudência e irresponsabilidade por parte daquelas pessoas. Naquele dia, nós tínhamos guarnições tanto de agentes de trânsito da 1ª Ciretran como da Polícia Militar trabalhando, no entanto, como tinha grande quantidade de veículos circulando na via, a gente não tinha efetivo suficiente para o tamanho que foi essa situação e, infelizmente, essas coisas fugiram do controle. Nosso pessoal não conseguiu identificar”, disse Queiroz.

O comandante do pelotão de trânsito da PM-AC na cidade, tenente Robson Belo, informou que ficou sabendo do caso também pelas redes sociais e encaminhou para a Polícia Civil.

Segundo a Delegacia Especializada de Proteção à Mulher e à Criança e Adolescente (Depca) de Cruzeiro do Sul, um boletim de ocorrência foi registrado, foi dado início às investigações e assim que os condutores forem identificados, as devidas medidas vão ser tomadas para que eles respondam pelos crimes cometidos.

Pelas imagens é possível ver que a criança pilota a moto enquanto um homem e uma mulher comemoram na garupa. O menino é tão pequeno que não alcança o pedal do veículo.

“A gente sempre reforça nas ações sobre a responsabilidade dos condutores para com o trânsito, porque sabemos o quanto que o trânsito pode ceifar vidas e aquela situação ali, além da imprudência e infração de trânsito, tem a questão da responsabilidade. Era uma criança que estava dirigindo. Poderia ter acontecido sérias consequências aquela atitude ali. Foram várias as infrações cometidas naquela situação”, afirmou o chefe do Ciretran.

Veja vídeo:

Criança é flagrada pilotando moto e levando casal na garupa em Cruzeiro do Sul

Fonte: G1Ac