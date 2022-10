Vídeo: Homem persegue ex-mulher, entra em carro depois de quebrar para-brisa e é preso no interior do AC

Mesmo com medida protetiva contra o ex-marido, uma mulher de 38 anos sofreu uma tentativa de feminicídio no interior do Acre. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi perseguida pelo ex enquanto trafegava em um carro com o atual namorado entre a cidade de Brasiléia e Epitaciolândia, no interior do Acre.

Inconformado com o fim da relação, o homem se jogou no carro da mulher, deu vários murros no para-brisa até quebrar e conseguir entrar no veículo em movimento. Em seguida, passou a agredi-la e enforcá-la.

O caso ocorreu no último domingo (9), mas teve repercussão nesta quinta-feira (13), após a divulgação de imagens de câmeras de segurança que flagraram o momento em que o homem sai do carro e continua com as agressões contra a vítima.

A vítima relatou à polícia que o namorado dirigia o carro quando os dois perceberam que estavam sendo seguidos por outro veículo. Foi então que ela desconfiou que podia ser seu ex, que já havia tentado contra a vida dela outras vezes, por isso, tem até medida protetiva que o proíbe de se aproximar dela. Segundo ela informou à PM-AC, já foram registradas pelo menos cinco ocorrências de violência doméstica contra ele.

Em determinado momento, ela contou que o homem fez uma manobra e conseguiu fechar o carro que ela estava. Em seguida, desceu do carro, se jogou no para-brisa e começou a dar socos.

O namorado dela, que dirigia o carro, acelerou e foi em direção à delegacia de Epitaciolândia em busca de socorro, porém próximo à igreja, o autor conseguiu quebrar o vidro do para-brisa, entrou no veículo e começou a enforcar a mulher, dizendo que iria matá-la e quebrar o pescoço dela.

Sem conseguir mais dirigir, o namorado parou o carro e iniciou uma briga para tentar defender a mulher, momento em que a polícia chegou e fez a prisão do homem em flagrante. Ainda segundo a PM, ele estava em visível estado de embriaguez, que foi confirmada por teste de bafômetro.

O homem foi levado para a delegacia de Brasileia, onde segundo o delegado Ricardo Castro, preferiu se manter em silêncio. O delegado informou que a Justiça converteu a prisão dele em preventiva e que aguarda ser levado para o presídio.

Por conta dos murros no vidro, o homem teve leves escoriações na mão direita e recebeu atendimento no hospital. A mulher também ficou ferida na perna, pescoço e mãos.

Veja vídeo:

Homem persegue ex-mulher, entra em carro depois de quebrar para-brisa e é preso no AC

Fonte: G1Ac