Via Verde Shopping prepara programação especial para os dias da crianças

Para celebrar o Dia das Crianças com muita diversão e alegria para os pequenos, o Via Verde Shopping preparou uma programação mais do que especial.

Dos dias 8 a 12 de outubro, será oferecido de forma gratuita oficinas circenses das 16h às 20h, em frente a Americanas. Para participar basta se inscrever por intermédio do link:

https://oferta.viaverdeshopping.com.br/dia-das-criancas-2022.

Além disso, o shopping oferece outras opções para divertir a criançada, tais como: o novíssimo Planet Park com tickets a partir de R$ 4; o Play Park, com um espaço seguro para as crianças menores; Brincar Zoo, com balões e carrinhos para a diversão de todas as crianças; Circo Divertido, evento com temática de circo na Praça de Alimentação, com valores a partir de R$ 40; e não podemos deixar de citar o Cine Araújo com as maiores novidades do cinema.

Para o gerente de marketing, Vinícius Teixeira, o empreendimento tem o que todo mundo procura para a data. “O shopping é a melhor escolha para se divertir no Dia das Crianças. Então se atente às datas para garantir que a sua criança usufrua de toda a diversão que o shopping preparou”, finaliza.

Fonte/ A Gazeta do Acre