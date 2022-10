‘Vestido da vingança’ de Princesa Diana, é relembrado em cena de ‘The Crown’

- Publicidade -

Um dos momentos fashion mais icônicos de Princesa Diana será retratado pela atriz Elizabeth Debicki, em The Crown, como visto em recentes fotos do set. No sábado, 06 de outubro, Elizabeth foi vista com o famoso “vestido da vingança” de Diana.

A quinta temporada da série da Netflix, inspirada em fatos reais em torno da família real britânica, irá mostrar a atriz usando um vestido ombro a ombro, uma réplica da peça em seda da designer grega Christina Stambolian, que Diana usou em evento de caridade da Vanity Fair, em Kensington Gardens, em 1994.

O look é chamado de “vestido da vingança” porque o evento aconteceu na noite em que a ITV transmitiu um documentário no qual seu então ex-marido, Príncipe Charles, admitiu ter um affair com a agora esposa Camilla, Duquesa de Cornwall, durante seu casamento com a princesa.

A Vanity Fair revelou que de acordo com Stambolian, Diana tinha originalmente comprado o vestido preto em 1991, mas o tinha considerado ousado demais para usá-lo naquela época.

Segundo o livro biográfico The Diana Chronicles, de Tina Brown, de 2007, Stambolian disse a um comentarista de moda que Diana “escolheu não interpretar a cena como Odette [de Cisne Negro], inocente em branco. Ela estava claramente brava. Ela interpretou Odile, em preto. Ela usou um esmalte vermelho brilhante, que nós nunca tínhamos visto antes. Ela estava dizendo, ‘Vamos ser malvados esta noite!'”

Em 2013, um documentário da Channel 4, Princess Diana’s Dresses: The Auction, Stambolian disse que a princesa planejou usar um look Valentino naquela noite. Mas após a grife divulgar um release à imprensa anunciando seu visual planejado, ela decidiu usar o modelo de Stambolian, segundo o The Telegraph.

Além do vestido, Debicki também foi vista com um choker de pérolas de camadas com uma safira cercada de diamantes, uma réplica da joia usada por Diana no evento. A mãe de Rainha Elizabeth II, Elizabeth, a Rainha Mãe, deu à princesa um broche contendo o centro do colar como presente de casamento, que Diana o transformou colocando em um choker, revelou o Telegraph.

Fonte/ Portal eonline.com