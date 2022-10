Vento forte derruba árvores, postes e deixa famílias da Vila Albert Sampaio sem energia neste domingo.

- Publicidade -

Uma das regiões mais atingidas pelo temporal foi a Vila Albert Sampaio. No local dezenas de casas ficaram destelhadas, aproximadamente 50 ocorrências foram contabilizada.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Rio Branco, foram acionados para ajudar as famílias. Um outro problema provocado pela ventania forte foi a derrubada de várias árvores provocou a falta de energia para várias famílias.

A Defesa Civil de Rio Branco esteve no local realizando vistorias e voltará para visita aos moradores do bairro atingidos pela ventania nesta segunda-feira, onde deve mensurar os estragos e ver as possibilidades de ajuda às famílias atingidas.