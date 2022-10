Veja: Silvio Santos comenta saída de Eliana do SBT

Até o momento, Eliana não se pronunciou diretamente sobre os boatos de ida para a TV Globo. A apresentadora se limitou apenas a lançar notas através da assessoria de imprensa.

“Ao contrário do que vem sendo noticiado sobre Eliana durante esta semana, esclarecemos que a apresentadora não recebeu convites ou teve qualquer contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do programa ‘Eliana’, no SBT”, afirmou a assessoria da comunicadora.

Poucos dias depois, a equipe de comunicação de Eliana adotou um tom mais rígido para garantir que ela não vai para a TV Globo. “Mais uma vez viemos informar de maneira contundente que Eliana não recebeu qualquer convite ou teve contato com outra emissora. Eliana segue vice-líder aos domingos à frente do Programa Eliana, no SBT”, esclareceu a assessoria.

Fonte: Purepeople