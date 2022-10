- Publicidade -

Confira abaixo os vencedores em cada Estado e no Distrito Federal até agora, de acordo com os votos computados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

AC: Alan Rick (União)

O deputado federal Alan Rick está eleito senador com 37,11% dos votos.

Até agora, mais de 98% das seções já foram apuradas.

AL: Renan Filho (MDB)

O ex-governador Renan Filho foi eleito senador com 56,92%.

Davi Davino Filho (PP) ficou em segundo lugar, com 42,22% dos votos.

AP: Davi Alcolumbre (União)

O ex-presidente do Senado Davi Alcolumbre está reeleito com 47,73% dos votos e mais de 99% das seções apuradas no Estado.

Rayssa Furlan ficou em segundo com 42,66% até o momento.

AM: Omar Aziz (PSD)

Omar Aziz (PSD) foi reeleito senador pelo Amazonas com 40,99% dos votos.

Coronel Menezes (PL), com 39,15% dos votos, ficou em segundo lugar.

BA: Otto Alencar (PSD)

Otto Alencar renovou o mandato no Senado com 58,25% dos votos.

Em segundo lugar, Cacá Leão (PP), ficou com 25,22% dos votos.

CE: Camilo (PT)

Camilo Santana (PT), foi eleito senador pelo Ceará com 69,73% dos votos.

O segundo lugar ficou com Kamila Cardoso (Avante), que recebeu 26,23% dos votos.

DF: Damares Alves (Republicanos)

Damares Alves, ex-ministra da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, venceu a disputa com 44,98% dos votos.

A também ex-ministra Flávia Arruda (PL) ficou em segundo lugar com 27,05%.

ES: Magno Malta (PL)

Magno Malta obteve 41,95% dos votos e superou Rose de Freitas (MDB), que ficou em segundo com 17,25%.

GO: Wilder Morais (PL)

Wilder Morais (PL), garantiu a reeleição com 25,25% dos votos, vencendo Marconi Perilo (PSDB), que ficou em segundo lugar com 19,80%.

MA: Flávio Dino (PSB)

O ex-governando Flávio Dino (PSB) foi eleito com 62,22%.

No segundo lugar, Roberto Rocha (PTB) teve 35,72% dos votos.

MT: Wellington Fagundes (PL)

O ex-deputado federal Wellington Fagundes (PL) foi eleito com 63,54% dos votos, superando Antônio Galvan, segundo colocado, que conseguiu 25,95% dos votos.

MS: Tereza Cristina (PP)

Tereza Cristina, ex-ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, foi eleita no Mato Grosso do Sul.

Ela recebeu 60,85% dos votos.

O ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (União) ficou em segundo com 15,12% dos votos.

MG: Cleitinho Azevedo (PSC)

O deputado estadual Cleitinho Azevedo (PSC), que recebeu 41,53% dos votos, derrotou Alexandre Silveira (PSD), que ficou com 35,79% dos votos, e foi eleito senador de Minas Gerais.

PR: Sergio Moro (União)

O ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Sergio Moro foi eleito com 33,50% dos votos.

Em segundo lugar, Paulo Martins (PL) teve 29,12%, e Alvaro Dias (Podemos), 23,94%.

PB: Efraim Filho (União)

Efraim Filho (União) foi eleito com 30,82% dos votos, deixando Pollyana (PSB), com 22,84%, em segundo lugar.

PA: Beto Faro (PT)

Beto Faro (PT), que foi deputado federal, conquistou a vaga no Senado com 42,50% dos votos.

O segundo lugar ficou com Marcio Couto (PL), que recebeu 35,50% dos votos.

PE: Teresa Leitão (PT)

Teresa Leitão (PT) foi eleita como a primeira senadora da história de Pernambuco. Ela recebeu 46,12% dos votos.

Gilson Machado (PL) ficou em segundo lugar, com 29,55% dos votos.

PI: Wellington Dias (PT)

O ex-governandor Wellington Dias (PT) foi eleito com 51,32% dos votos. Dias já exerceu o cargo no Senado, entre 2011 e 2014, ano em que renunciou para assumir o governo estadual.

Joel Rodrigues (PP), recebeu 47,62% dos votos, terminando em segundo lugar.

RJ: Romário (PL)

O senador Romário (PL) foi reeleito neste domingo com 29,19% dos votos. Alessandro Molon (PSB), ficou em segundo lugar com 21,20% dos votos.

RN: Rogério Marinho (PL)

O ex-ministro do Desenvolvimento Regional do Brasil Rogério Marinho venceu a disputa com 41,85% dos votos.

Carlos Eduardo (PDT) ficou em segundo lugar com 33,40% dos votos.

RS: Hamilton Mourão (Republicanos)

O vice-presidente Hamilton Mourão venceu a disputa com 44,11% dos votos.

Olívio Dutra (PT) ficou em segundo com 37,85%.

RO: Jaime Begattoli (PL)

Jaime Begattoli (PL) foi eleito com 35,81% dos votos, vencendo Mariana Carvalho, que recebeu 32,16% dos votos.

RR: Dr Hiran (PP)

Dr Hiran (PP) venceu a disputa com 46,43% dos votos. Romero Jucá foi o segundo mais votado, com 35,75%.

SC: Jorge Seif (PL)

Jorge Seif (PL), ex-secretário de Bolsonaro, foi eleito com 39,79% dos votos, superando Raimundo Colombo (PSD), que recebeu 16,30% dos votos.

SE: Laércio (PP)

Laércio (PP) foi eleito com 28,57% dos votos.O segundo candidato mais votado foi Valadares Filho (PSB), que recebeu 24,65% dos votos.

SP: Astronauta Marcos Pontes (PL)

Astronauta Marcos Pontes (PL), ex-ministro de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovações do Brasil, foi eleito com 49,68%, superando Márcio França (PSB) 36,27%.

TO: Professora Dorinha (União)

Professora Dorinha (União), ex-deputada federal, conquistou a vaga no Senado com 50,42% dos votos.

Kátia Abreu (PP) ficou em segundo lugar com 18,50% dos votos.

Fonte/ Jornal O Rio Branco