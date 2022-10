O mundo da TV tem as suas particularidades e em uma dessas ironias da vida, o improvável acontece. É que mesmo sendo genro de Faustão, Julinho Casares, que namora a filha do apresentador, aparece na Record TV todos os dias.

A herdeira do comunicador assiste o pai no Faustão na Band e também acompanha o amado no Hoje em Dia. Trabalhando na emissora do Morumbi ao lado do filho, João Guilherme e também de Anne Lottermann, considerada seu braço direito na atração, o apresentador tem mais uma curiosidade revelada.

O que pouca gente sabe é que outro integrante da família do apresentador é um atual contratado da Record TV e integra o elenco do programa Hoje em Dia, exibido nas manhãs da emissora.

Defensor dos animais, Julinho Casares é tutor de 38 cachorros e leva a sua paixão para a televisão. Na emissora de Edir Macedo, o genro do contratado da Band tem um quadro no programa Hoje em Dia chamado “Enquanto Meu Dono não Vem”. Na atração, ele ajuda pessoas a resolverem “problemas” relacionados aos seus pets.

JÁ CONHECIA O CUNHADO

O namoro entre Julinho e Lara, filha de Faustão, se iniciou em 2020, portanto, eles estão juntos há dois anos.

Curiosamente, em 2013, o ativista participou do antigo programa do sogro na Globo, sendo entrevistado por Fausto Silva e falou sobre um torneio canino que venceu. Lara segue a linha de viver o relacionamento longe dos holofotes.

Vale destacar também que Julinho é um dos melhores amigos de João Guilherme, a quem chama de irmãozinho. A amizade deles começou antes mesmo do namoro com Lara.