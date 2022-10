Veja programação de treinos do Rio Branco-AC para semana de estreia da Copa Verde; lateral retorna

Na tarde desta segunda-feira o treinamento seria no estádio Florestão, local da partida contra a Tuna Luso-PA, mas, segundo a assessoria de comunicação do clube, uma falha de comunicação na Federação de Futebol do Acre (FFAC) impossibilitou a realização no local porque o campo já estava cedido para o Náutico-RR, que vai enfrentar o Humaitá pela Copa Verde nesta terça.

O lateral-direito Isaías, que disputou o Campeonato Brasileiro Série D pelo Rio Branco-AC está de volta ao clube. Ele já se juntou ao elenco e treinou na manhã desta segunda, no CT José de Melo. O técnico Chicão tem 16 jogadores a disposição.