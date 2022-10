- Publicidade -

Meses após as primeiras notícias sobre o seu desenvolvimento, e atualmente com estreia confirmada para 7 de abril de 2023, a animação Super Mario Bros. voltou a ganhar novidades. E a mais recente envolve a divulgação do primeiro trailer oficial.

O vídeo começa mostrando as forças de Bowser antes de ser transferido para Mario. Toad e Luigi também aparecem, mas o último não fala e, apropriadamente, apenas grita. Assista:

