Veja os profissionais da área de turismo que serão mais procurados nos próximos anos

O Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC) prevê que nos próximo dez anos o setor de turismo deve gerar 5,5 milhões de empregos na América Latina. A área digital será a mais demandada. A Decolar, empresa de viagens, fez um levantamento das posições mais procuradas pelas empresas de turismo.

Confira:

Programadores: são os profissionais que se dedicam ao desenvolvimento de software utilizando linguagens de programação. Para o setor de turismo, esse tipo de perfil ajuda a inovar e a criar soluções tecnológicas para enriquecer e melhorar a experiência do viajante. Por exemplo, comprar todos os produtos turísticos que uma pessoa precisa em uma única plataforma.

Designers de experiência do usuário (UX): profissional responsável por cuidar da experiência do usuário, desde o design até a implementação de estratégias, com o objetivo de satisfazer as necessidades dos usuários em potencial, focado principalmente em três aspectos: usabilidade, acessibilidade e interação. Este trabalho é essencial para entender a percepção, necessidades, hábitos e crenças dos viajantes e criar, a partir disso, experiências diferenciadas e personalizadas.

Analista de dados: é responsável por estudar e interpretar os dados para convertê-los em informações relevantes para a tomada de decisões. No turismo, é de grande utilidade para compreender padrões de comportamento dos viajantes e oferecer-lhes propostas adaptadas aos seus interesses.

Especialista em Estratégia Comercial: responsável por analisar o mercado e desenhar estratégias direcionadas para atingir os objetivos organizacionais. Deve ser um profissional criativo, resiliente e de grande proatividade.

De acordo com o estudo “O futuro do trabalho no turismo e o desenvolvimento de competências”, desenvolvido pela Organização Mundial do Turismo, sete em cada dez trabalhadores e estudantes do setor seguirão trabalhando na área nos próximos cinco anos. Foco no cliente, criatividade e inovação serão as habilidades mais relevantes para os profissionais.

“Um dos principais desafios do turismo é encontrar os melhores talentos que ajudem a resolver os problemas complexos dessa área que ainda precisam ser enfrentados, agregando valor a um dos setores mais importantes para a economia nacional”, afirma Camila Russo, diretora de Recursos Humanos da Decolar.

