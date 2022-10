- Publicidade -

Moradores próximo do local do acidente, cederam as imagens do circuito interno das câmeras de segurança, onde mostra o momento exato da colisão entre os dois gols. Nas imagens cedidas, é nítido que o veículo Gol que trafegava na rua Margarida avança a preferencial e atinge o outro veículo, que trafegava na Avenida 7 de setembro.

Confira as imagens: