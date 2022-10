Veja o que indicavam as pesquisas na véspera das eleições de 2018

As sondagens indicam o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, à frente na disputa. Segundo o Ipec, o petista tem 51% dos votos válidos contra 37% de Jair Bolsonaro (PL), que busca a reeleição. Já o Datafolha aponta o ex-presidente com 50% ante 36% do atual mandatário do país.

A diferença numérica entre primeiro e segundo colocado é semelhante ao cenário de quatro anos atrás, com exceção de que era o então candidato do PSL, Bolsonaro, que liderava as pesquisas.

No levantamento do Datafolha do dia 6 de outubro de 2018, ele pontuou 40%, enquanto Fernando Haddad (PT) tinha 25%. Já no instituto Ibope, que encerrou suas atividades e deu origem ao Ipec, o então candidato petista manteve o mesmo percentual contra 41% de Bolsonaro.

Naquele ano, o atual presidente terminou o primeiro turno com 46,03% dos votos válidos, e Haddad, teve 29,28%.

Veja a comparação entre as últimas pesquisas de 2018 e 2022

Terceira via

Uma das principais diferenças entre os levantamentos de 2018 e 2022 é a distância numérica do terceiro lugar para os líderes da disputa. Enquanto na última eleição Ciro Gomes (PDT) tinha desvantagem de, no máximo 12 pontos para o segundo colocado, atualmente, discrepância chega a 30.

Segundo o Datafolha deste sábado, o pedetista perdeu o lugar para Simone Tebet (MDB), que pontuou 6% contra 5% de Ciro. Na sondagem do Ipec, os dois estão empatados com 5%.

