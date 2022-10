Veja o prêmio que será entregue ao craque do torneio na Libertadores de 2022

Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vítor Roque e David Terans estão na disputa pelo prêmio; votação é aberta ao público através de site oficial

Faltam 15 dias para a grande final da Libertadores. Flamengo e Athletico se enfrentam no dia 29, em Guayaquil, no Equador. Como tradição, o melhor jogador da Conmebol Libertadores será premiado com um anel. Pedro, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Vítor Roque e David Terans estão na disputa.