Veja o edital: Com salário de R$ 3 mil, Governo reabre processo seletivo do Iepetec no Acre

- Publicidade -

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec) Dom Moacyr, reabriu nesta quinta-feira, 06, processo seletivo simplificado com vagas para bolsistas na modalidade professor tutor mensalista

São quatro vagas, sendo duas (uma imediata e uma cadastro de reserva) para mediador do curso técnico de fotografia, e duas (uma imediata e uma cadastro de reserva) para mediador do curso de editor de vídeo, com atuação em Rio Branco. Os selecionados receberão bolsa no valor de R$ 3.000,00.

O candidato precisa ter, a depender do curso a mediar, graduação em fotografia, ou comunicação social, ou jornalismo, ou história, ou artes visuais, ou publicidade e propaganda, ou curso técnico em processos fotográficos; ou ainda, comprovação de notório saber; ou graduação em qualquer curso em ciências humanas, ou em curso técnico em produção de áudio e vídeo, etc.

As inscrições estão acontecendo nos dias 06, 07 e 10 de outubro de forma presencial, no Centro de Educação Profissional e Tecnológica (Cept) Usina de Arte, localizado na Rua das Acácias, nº 1155, BR 364, bairro Distrito Industrial, no horário das 08h às 16h.

Para a inscrição, que é inteiramente gratuita, o candidato deve levar, em envelope único: ficha de inscrição preenchida; currículo; cópias do diploma de nível superior; certificados de cursos realizados na área; e declarações de experiências profissionais; documento de identificação pessoal.

Para mais informações e ter acesso a ficha de inscrição e demais anexos para preenchimento, os candidatos devem acessar o portal do Ieptec (ead.ieptec.ac.gov.br). Em caso de dúvidas, enviar um e-mail para [email protected].

Ascom