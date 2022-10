Veja: minuta de contrato do Concurso da Receita Federal está pronta

- Publicidade -

Movimentações recentes em processos referentes ao concurso Receita Federal indicam que a publicação do edital está bastante próxima de acontecer!

Isso porque, de acordo com registros atualizados nesta segunda-feira, 10 de outubro, a Minuta de Contrato do certame já está pronta e, dessa forma, o próximo passo é a publicação do contrato com a banca Fundação Getúlio Vargas (FGV) e, por fim, a divulgação do documento de abertura da seleção, que ofertará 699 vagas para auditores e analistas.

Confira, a seguir, o registro neste 10 de outubro:

Vale lembrar que, recentemente, a vice-presidente do Sindifisco Nacional, Natália Nobre, confirmou a previsão de publicação do edital ainda no mês de outubro de 2022, com a aplicação das provas objetivas previstas para janeiro de 2023. Confira mais detalhes aqui!

Panorama concurso Receita Federal

O certame será organizado pela banca Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ofertará 699 vagas de nível superior de escolaridade. As oportunidades serão distribuídas da seguinte forma:

Auditor: 230 vagas e;

Analista-Tributário: 469 vagas.

Em relação à remuneração, os aprovados farão jus a salários iniciais que variam entre R$ 11.684,39 e R$ 21.029,09, a depender do cargo.

As provas de Analista e Auditor serão realizadas no mesmo dia. Depois que o edital for publicado, a Receita deverá esperar, no mínimo, 60 dias para a aplicação das provas objetivas.

Resumo concurso Receita Federal