Veja Fotos: Tiago Ramos é flagrado descalço na rua após expulsão de A Fazenda 14

Tiago Ramos foi flagrado na manhã desta sexta-feira (21/10) após ser expulso de A Fazenda 14 por ter se envolvido em uma briga física com o empresário Shayan. O modelo, mais conhecido como o ex-namorado da mãe de Neymar Jr, apareceu descalço no meio da rua e acabou clicado por alguns fãs que estavam no local.

Aparentemente tranquilo, o ex-peão de A Fazenda 14 sorriu para as fotos. Até o momento, não foi divulgado se ele cumprirá o protocolo de eliminação do reality rural da Record TV, como, por exemplo, as participações no Hora do Faro e nas lives apresentadas por Lucas Selfie.

A expulsão de Tiago e Shayan foi confirmada nesta madrugada, e ambos saíram de Itapecerica da Serra com a roupa do corpo. Os demais peões do programa é que farão as malas deles com os pertences restantes.