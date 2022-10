Veja como resgatar Saque de R$1.000,00 na CAIXA disponível para os trabalhadores até dezembro

- Publicidade -

Atenção, trabalhadores. A Caixa Econômica Federal efetuou o encerramento dos depósitos do saque extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) em junho deste ano. A saber, os repasses foram realizados conforme o mês de aniversário de cada trabalhador.

Contudo, de acordo com informações do banco, o saque pode ser realizado até 15 de dezembro. Após essa data, o dinheiro volta automaticamente para as contas do Fundo de Garantia. Os trabalhadores de direito podem sacar até R$ 1 mil através do Caixa Tem.

Como consultar o valor do FGTS?

O saque extraordinário pode ser consultado em poucos passos a partir do site ou aplicativo FGTS. Veja a seguir:

Acesse o site www.fgts.caixa.gov.br; Na página inicial, vá em “Saque Extraordinário do FGTS” e clique em “Consulte aqui”; Informe o seu CPF ou o número do PIS; Clique em “Não sou um robô” e vá em “Continuar”; Caso o sistema solicite a identificação de imagens, identifique-as e vá em “Verificar”; Insira a sua senha e clique em “Continuar” para saber se você terá direito ao saque.

Primeiramente, baixe ou atualize o aplicativo do FGTS; Abra o app e clique em “Entrar no aplicativo” e clique em “Continuar”; Informe seu CPF, vá em “Não sou um robô” e, depois, em “Próximo”; É possível que o sistema solicite a identificação de imagens, selecione-as e vá em “Verificar”; Na sequência, informe a senha e clique em “Entrar”; Aparecerá uma mensagem com informações sobre o saque extraordinário do FGTS, clique em “Entendi”; Na tela inicial, vá em “Saque Extraordinário”; Em seguida, aparecerá quanto estará disponível para o saque; Clique em “Ver contas FGTS liberadas”, caso queira saber de quais contas o dinheiro será debitado; Por fim, para liberar o dinheiro, basta voltar à tela anterior e tocar em “Solicitar saque” e em “Confirmar”.

Como realizar o saque extraordinário?

A princípio, os depósitos acontecem nas contas poupanças sociais digitais do aplicativo do Caixa Tem (disponível para Android e iOS). Através da plataforma, é possível efetuar o pagamento de contas, realizar compras virtuais, além de poder sacar os valores nos postos de atendimento da Caixa.

Por fim, lembrando que o saque não é obrigatório, nesse sentido, caso o trabalhador não tenha interesse, deverá informar a Caixa através do Caixa Tem ou em uma agência.

Após ter o dinheiro creditado, poderá solicitar o cancelamento até dia 10 de novembro de 2022, por meio do aplicativo FGTS.

