Veja! Cano já é um dos dez estrangeiros com mais gols na história do Brasileirão

Germán Cano está sozinho novamente no topo da artilharia do Campeonato Brasileiro. Com o gol marcado neste domingo, na vitória por 3 a 0 do Fluminense sobre o Avaí, na Ressacada, o atacante chegou a 18 e superou Pedro Raul, do Goiás, na disputa. Além disso, o argentino se isolou como o 10º maior goleador estrangeiro da história do Brasileirão, com 32 bolas na rede.

No Brasil desde 2020, quando foi contratado pelo Vasco, Cano está apenas em sua segunda edição de Série A, já que no ano passado disputou a 2ª divisão com o Cruz-Maltino. Apesar do pouco tempo, o camisa 14 já soma 32 gols marcados, número superior, por exemplo, ao de nomes como o uruguaio Pedro Rocha, artilheiro pelo São Paulo em 1972 – o único estrangeiro a conseguir tal feito -, e o argentino Doval, que também passou pela Laranjeiras, na década de 70.

Contratado pelo Fluminense no início do ano, o centroavante é também o maior artilheiro do futebol brasileiro em 2022. São 36 gols em 64 partidas com a camisa tricolor na temporada.

MAIORES ARTILHEIROS ESTRANGEIROS DA HISTÓRIA DO BRASILEIRO

1º – Petkovic – sérvio – 83 gols

2º – Paolo Guerrero – peruano – 56 gols

3º – Aristizábal – colombiano – 48 gols

4º – Arrascaeta – uruguaio – 46 gols

5º – D’Alessandro – argentino – 41 gols

6º – Hernán Barcos – argentino – 38 gols

7º – Rodolfo Fischer – argentino – 36 gols

Conca – argentino – 36 gols

9º – Marcelo Moreno – boliviano – 34 gols

10º – Cano – argentino – 32 gols

Fonte: Lance!