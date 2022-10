Veja calendário: Bolsonaro confirma presença em 4 debates e Lula em 2

- Publicidade -

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente Jair Bolsonaro (PL) devem se enfrentar em pelo menos dois debates antes da disputa do segundo turno, em 30 de outubro. Os presidenciáveis confirmaram presença nos eventos promovidos pela TV Bandeirantes e pela TV Globo, em 16 e 27 de outubro, respectivamente.

Bolsonaro, por sua vez, indicou que também deve participar de outros dois debates: um do SBT e outro da Record. Pelas regras dos veículos, caso um dos candidatos não compareça, o outro será entrevistado sobre temas previamente escolhidos.

Durante a corrida eleitoral do primeiro turno, o petista e o atual presidente estiveram frente a frente em, também, duas ocasiões. Ambos participaram do debate realizado pelo Grupo Bandeirantes, em 28 de agosto.

O evento foi marcado por ataques à Lula e críticas à gestão de Bolsonaro durante a pandemia. Também participaram outros candidatos à Presidência: Ciro Gomes (PDT), Felipe D’ávila (Novo), Simone Tebet (MDB) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Em outra ocasião, na sabatina dos candidatos promovida pelo SBT, Lula não compareceu. Segundo o petista, sua ausência se deu por conta de compromissos que já haviam sido agendados antes da data final do debate ser anunciada.

A falta do ex-presidente foi criticada pelos candidatos.

Ás vésperas do primeiro turno do pleito, a rede Globo conseguiu reunir todos os seis primeiros candidatos ao Palácio do Planalto em debate. Este, houve troca de acusações entre Bolsonaro e Lula, e, disputa por direito de resposta.

16 de outubro – Band, Folha, UOL e TV Cultura

– Band, Folha, UOL e TV Cultura 17 de outubro – Rede TV!

– Rede TV! 21 de outubro – CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM

– CNN Brasil, SBT, Estadão/Eldorado, Veja, Terra e NovaBrasilFM 23 de outubro – Record TV

– Record TV 28 de outubro – TV Globo

Segundo turno

Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL) decidirão no segundo turno quem vai presidir o Brasil pelos próximos quatros anos. É a sexta vez seguida que uma eleição presidencial não é definida no primeiro turno.

Segundo a apuração dos votos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), às 21h26 de 2 de outubro, o petista alcançou 47,85% dos votos válidos e o atual presidente tinha 43,70%. Com isso, eles não podem mais ser alcançados pelos adversários nem conseguir mais de 50% dos votos, o que garantiria uma vitória em 1º turno. Com 100% das urnas apuradas, Lula alcançou 48,43% dos votos, e Bolsonaro, 43,20%.

Simone Tebet (MDB) e Ciro Gomes (PDT) ficaram em terceiro e quarto lugar, respectivamente, com 4,22% e 3,06%.

Os dois candidatos que vão para a rodada final, marcada para o próximo dia 30 de outubro, estiveram muito à frente de seus adversários nas pesquisas ao longo de toda a corrida eleitoral. O resultado que sai das urnas mostra a consolidação dessa polarização entre Lula e Bolsonaro e o pouco espaço para qualquer tentativa de terceira via.

Esta é a nona eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização, no fim da década de 1980. O vencedor deste ano governará o Brasil de 1º de janeiro 2023 a 31 de dezembro de 2026.

É primeira vez que Lula e Bolsonaro se enfrentam nas urnas. Os dois disputariam o Palácio do Planalto em 2018, porém, naquele ano, o TSE barrou a candidatura de Lula a presidente com base na Lei da Ficha Limpa. Com isso, o PT substituiu o ex-presidente por Fernando Haddad, que acabou derrotado por Bolsonaro em segundo turno.

Metrópoles