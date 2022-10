Veja até quando é possível fazer o saque de mil reais do FGTS

O governo federal autorizou um novo resgate ao FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) no início deste ano. Mais de 40 milhões de trabalhadores com saldo disponível podem sacar até R$ 1.000 de suas contas ativas e inativas.

Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 9,2 bilhões ainda não foram retirados e aguardam seus donos. Mas atenção: o prazo para realizar o saque extraordinário está chegando ao fim nas próximas semanas.

Quem pode realizar o saque extraordinário?

Cerca de 43,7 milhões de pessoas com recursos nas contas do FGTS podem realizar o saque extraordinário.

Quem tem menos de R$ 1.000 nas tem direito resgatar valores menores sem nenhum problema. Contudo, o limite deve ser mantido por aqueles que têm quantias maiores.

Já o trabalhador que antecipou o saque-aniversário, teve o saldo bloqueado por determinação judicial, é alvo de pedido de devolução do recolhimento pelo empregador ou tem dados inconsistentes não por participar.

Prazo para sacar

O prazo para retirar os recursos vai até 15 de dezembro de 2022, segundo informações da Caixa. O dinheiro foi depositado automaticamente em contas criadas no nome dos trabalhadores no aplicativo Caixa Tem. Para movimentá-lo, basta fazer o download da ferramenta.

Para consultar o benefício e obter mais informações, o cotista deve acessar o aplicativo do FGTS ou entrar em contato por meio de um dos canais de atendimento da Caixa.

Vale lembrar que a participação no saque extraordinário é facultava, ou seja, quem preferir não sacar agora terá os recursos devolvidos para as contas de origem.

Fonte/ editalconcursobrasil.com