Veículo roubado em São Paulo é recuperado pela polícia do Acre no centro de Brasiléia

Tudo se passou na noite deste sábado, 8, quando os patrulheiros da (PRF) Polícia Rodoviária Federal, pesquisaram a placa RUB-9J93d de um Veículo modelo Fiat/Touro, do estado de São Paulo. Na busca foi constatado que o veículo estava com uma restrição por roubo em aberto, após ter sido retirado do sistema de rastreamento da empresa, a quem o veículo pertencia, uma locadora.

Segundo informações, o veículo foi alugado por uma mulher no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo, e já deveria ter sido devolvido a empresa proprietária a exatos três dias. Também segundo informações passadas pela polícia, o veículo estava indo em direção à Bolívia.

Os patrulheiros visualizaram o veículo quando ele passava pelo posto fiscal na BR 317 e então foi dado início a uma ação em conjunto, envolvendo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Grupo de Intervenção Rápida e Ostensiva (GIRO). O veículo foi acompanhado até o município de Brasiléia, e no centro da cidade a (PRF) com o auxílio do (GIRO) fizeram a abordagem ao motorista do veículo.

O condutor do carro que é natural de Pernambuco foi preso e conduzido a Delegacia de Brasiléia, onde ficará a disposição da justiça. O caso é de responsabilidade do delegado plantonista da cidade.