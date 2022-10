Veículo escolar tomba com alunos na zona rural de Sena Madureira; veja o vídeo

- Publicidade -

Na tarde desta quinta-feira dia 6, diversos municípios do nosso estado foram atingidos por fortes chuvas, provocando muitos transtornos aos acreanos.

Na zona rural do município de Sena Madureira, por pouco não aconteceu uma tragédia. Era por volta das 17:30h, quando um veículo alugado para o transporte escolar, Modelo Hilux, que transporta alunos da escola Nossa Senhora da Esperança, que fica no ramal Geraldo Fernandes, também conhecido como ramal dos “terçados”, tombou devido o ramal está escorregadio por contas da grande quantidade de chuva que caiu na região.

Os alunos que vinha na Hilux eram das respectivas séries 1º e 2º ano do ensino médio, felizmente ninguém ficou ferido durante o acidente. Logo após o ocorrido o dono da caminhonete retirou a mesma do local.

O ramal onde ocorreu o acidente, fica a 40km do perímetro urbano de Sena Madureira. Segundo os moradores, existe um acordo entre as prefeituras de Bujari e Sena Madureira, para que o ramal Geraldo Fernandes, onde tudo se passou recebesse cuidados da prefeitura do município de Bujari. Fato é que segundo os moradores parte do ramal está abandonada.

Veja o vídeo: