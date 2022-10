Vasco fica confiante para fechar primeira contratação de 2023

O Vasco precisa confirmar retorno à elite do futebol nacional, mas já existe um planejamento interno para a próxima temporada. A ideia da direção do Cruz-Maltino é não repetir os mesmos erros do atual momento, quando o elenco foi montado de última hora e passou por muitos perrengues no Campeonato Brasileiro da Série B.

Reforços pontuais serão contratados e nomes estão sendo analisados internamente. Empresários já foram chamados para conversas preliminares para o negócio “esquentar” a partir de dezembro. Quem encabeça a lista de desejos do Gigante da Colina é o lateral-direito Guga, do Atlético-MG. A saída do defensor do clube mineiro é praticamente certa.

Guga recebe cerca de R$ 120 mil mensais, segundo informações do portal atleticano. Esses vencimentos mensais estão de acordo com a realidade financeira vascaína. Jogar no futebol do Rio de Janeiro sempre foi um objetivo do lateral, que quase fechou com o Fla antes de ir para o Atlético-MG, nos tempos em que ainda estava no Avaí.

O Vasco entende que o atleta seria um bom reforço e trata sua chegada como prioridade. O Galo, por sua vez, não criaria empecilho para liberá-lo, tendo em vista que o jogador não é muito prestigiado com o técnico Cuca nesta temporada.

O Cruz-Maltino está confiante para fechar a contratação, mas também prega cautela para não iludir o torcedor com algo que ainda não está fechado. As conversas serão intensificadas a partir do momento em que o Vasco confirmar presença de volta para a Serie A do Brasileirão no ano que vem.

Fonte: Bolavip Brasil