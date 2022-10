Vape é tão ruim quanto cigarro para a saúde do coração, dizem estudos

- Publicidade -

Dois estudos realizados por cientistas da Universidade da Califórnia ajudam a sepultar o mito de que os cigarros eletrônicos são uma alternativa saudável aos convencionais. Desta vez, os trabalhos associam o uso do vape – como os dispositivos eletrônicos são conhecidos – ao risco de doenças cardíacas.

Os trabalhos, que são correlatos, foram publicado na revista científica Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology (ATVB), da American Heart Association.

Primeiro, os cientistas avaliaram a função endotelial de fumantes de vape, de cigarros convencionais e não fumantes. A função endotelial, entre outras coisas, é importante para a circulação sanguínea e a regulação do tônus muscular. Danos à função endotelial podem levar a inúmeros problemas cardíacos e vasculares, como a hipertensão e a doença arterial coronariana.

O segundo estudo avaliou como os componentes da fumaça do tabaco e do vapor do cigarro eletrônico danificam os vasos sanguíneos. Camundongos foram expostos à fumaça do cigarro e ao vapor obtido com dois dos principais gases encontrados no cigarro eletrônico.

Vias aéreas

Apesar da diferença de ingredientes entre o cigarro e o vape, os pesquisadores descobriram que os danos aos vasos sanguíneos não são causados por um componente específico, e sim pela irritação das vias aéreas responsáveis pelas funções involuntárias dos órgãos internos.

“Ficamos surpresos ao descobrir que não havia um único componente que você pudesse remover para interromper o efeito prejudicial da fumaça ou do vape. Enquanto houver algo irritando as vias aéreas, a função dos vasos sanguíneos pode ser prejudicada”, disse Matthew L. Springer, um dos autores dos trabalhos.

A conclusão dos cientistas é de que os prejuízos causados pelo uso frequente do vape e pelo consumo de cigarros para a saúde cardíaca são semelhantes.