“Vão me matar”. Ex-marido de Nicole Bahls pede socorro ao ser levado pela polícia

- Publicidade -

Marcelo Bimbi, ex-marido da apresentadora Nicole Bahls, assustou seus seguidores na noite da última segunda-feira (24). Através das suas redes sociais, o modelo afirmou ter sido levado pela polícia da cidade de Belém do Pará. Até o momento, o influenciador não deu muitos detalhes do que estava acontecendo.

“Me ajudem. Vão me matar em Belém. Não fiz nada. Polícia está errada. Preciso de ajuda. Socorro! Me ajudem, por favor. Preciso de ajuda! Não mereço estar em um camburão”, escreveu.

Em seguida, Bimbi ainda pediu socorro à Gladson Cameli, governador do Acre, exigindo ajuda para sair da enrascada. “Cadê o governador do Acre? Não vai me ajudar? Gladson Cameli, na hora do bem bom, você foi meu amigo. Estou em um camburão. Vão me matar aqui no Pará. Não vai fazer nada? Covarde”, complementou.

Cerca de duas horas depois, Marcelo Bimbi se despediu de seus fãs e familiares, dando a entender que morreria nos próximos dias. “Me despeço dessa vida. Obrigada a todos vocês, que larguei [sic] e hoje vocês estão me acusando. Adeus! Cuidem do meu corpo! Obrigado”, afirmou.

A Metropolitana FM tentou contato com a assessoria de Marcelo Bimbi, porém, até o momento de publicação desta matéria, não obteve resposta.

Candidato à Deputado Federal

Marcelo Bimbi estreou na corrida eleitoral para o cargo de deputado federal pelo estado do Acre, onde nasceu e cresceu. O influenciador realizou uma campanha curta, de apenas dois meses, pelo partido do “Podemos“.

Apesar das expectativas altas, Bimbi conquistou apenas 381 votos. Através de suas redes sociais, o candidato afirmou que muitos “compram votos”, porém, não foi o caso dele. “Acho que eu fui um dos menos votados do Acre. Não desmerecendo, mas não houve nenhum candidato sequer que não tenha comprado voto. Não posso provar, mas eu estava no meio e sei como funciona”, afirmou.

Fonte: Metropolitana FM