“Vamos para o segundo turno”, diz Mara Rocha ao deixar cabine de votação no IMAC

Mara Rocha (MDB), candidata ao governo do Acre, chegou por volta das 10h na sua seção eleitoral, onde foi recebida pelos mesários e depositou seu voto na urna.

A candidata estava acompanhada do seu vice, Fernando Zamora (PL), da sobrinha, apoiadores e familiares.

Mara disse que está confiante e que se não ganhar no primeiro turno, vai para o seguno, porque a população quer mudança, esse é o sentimento que vem dar população, reforçou a candidata.

Devem ir às urnas, no primeiro turno das eleições no Acre, mais 588,4 mil eleitores, com a missão de escolher os representantes do estado e do país pelos próximos quatro anos. Ao todo, o acreano terá que votar cinco vezes para escolher: presidente da república, governador, senador, deputado estadual e federal.