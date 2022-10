“Vamos buscar votos até o último minuto, pois estamos empenhados pelo Acre”, reafirma Gladson faltando menos de 24 horas para o inicio da votação

- Publicidade -

A menos de 24 horas para o início da votação, o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli (Progressistas), segue focado em conquistar o voto dos eleitores acreanos. Com uma campanha limpa e cheia de propostas para o Acre continuar avançando, o gestor colocou as pessoas em primeiro lugar.

“Vamos buscar votos até o último minuto, pois estamos empenhados pelo Acre. Você ainda que não decidiu em quem vai votar, analise nossas propostas e veja o que faremos pelo nosso estado nos próximos quatro anos. Temos o melhor projeto para melhorar a vida da população”, disse.

Com Mailza como candidata à vice-governadora, Cameli tem ao seu lado uma mulher parceria e que já mostrou seu trabalho pelo Acre. Em Brasília, o governador precisará de Ney Amorim para somar no Senado Federal e trazer mais recursos para o estado.

“Peço mais um voto de confiança dos acreanos para continuar um estado com mais oportunidades para todos. Neste domingo, vote Gladson governador 11 e Ney Amorim 199, o meu senador”, afirmou.

Atenção para uma das grandes novidades destas eleições. Diferente de outros anos, o horário de votação foi unificado em todo o Brasil. No Acre, as seções eleitorais funcionarão das 6h da manhã até às 15h.

Propostas de Gladson para o segundo mandato

Para o Acre avançar mais, dez colégios militares serão implantados nos próximos anos. O governo divulgará o estado em todo o Brasil para atrair novas fábricas e gerar mais empregos. Na segurança pública, delegacias especializadas no atendimento à mulheres funcionarão 24 horas em todas as regionais.

Na área da habitação, Gladson criará o Programa “A Casa é Sua”. O objetivo é atender até mil famílias com a construção de moradias populares na capital e no interior. Além disso, as grandes obras iniciadas no primeiro mandato serão inauguradas nos próximos anos.

A saúde será tratada com ainda mais prioridade no próximo mandato de Gladson. Além de humanizar o atendimento, o serviço de Telemedicina será instalado em todos os municípios.