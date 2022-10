‘Vai ter que provar’: Afirma Neymar Jr. sobre fake news de Lula em podcast

- Publicidade -

A família de Neymar Jr emitiu na noite da última sexta-feira, 21 de outubro, um comunicado oficial repudiando a fala do candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na última terça-feira (18), em participação no podcast Flow.

Na entrevista, Lula afirmou que Neymar estaria com medo de vê-lo ganhar a eleição contra Jair Bolsonaro (PT) e descobrir um suposto acordo feito com o atual presidente sobre a dívida do jogador com a Receita Federal.

Na entrevista, Lula afirmou que Neymar estaria com medo de vê-lo ganhar a eleição contra Jair Bolsonaro (PT) e descobrir um suposto acordo feito com o atual presidente sobre a dívida do jogador com a Receita Federal.

A família do jogador do PSG repudiou “a afirmação falaciosa que um dos candidatos à Presidência da República fez de forma leviana” e desafiou Lula a “provar o contrário no palco adequado”.

Também foi divulgado parte de um processo no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), tribunal que julga causas tributárias.

Durante entrevista ao podcast, Lula se referiu ao encontro entre Neymar pai, Bolsonaro e o ministro da Economia, Paulo Guedes, em 2019, para conversar sobre um processo que cobrava R$ 69 milhões em impostos e multas da família Neymar.

Fonte/ Portal cultura.uol.com