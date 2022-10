‘Vai procurar uma lavagem de roupa!’, diz N.Lima a Moisés Diniz após declaração sobre construção de prédio do legislativo

O presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, vereador vereador N.Lima (PP), fez duras críticas na sessão desta terça-feira, 18, às declarações do presidente do Partido Solidariedade, Moisés Diniz, nas redes sociais, sobre a construção da sede do parlamento mirim.

Diniz gravou um vídeo, postado há quatro dias em seu Instagram, em frente ao local onde será construída a nova sede do Poder Legislativo Municipal, espaço localizado na Rua Itália, bairro Jardim Europa, em frente ao prédio da Polícia Federal.

Moisés indagou o poder público, dizendo que o prédio deveria ser construído somente depois da construção de uma sede para a Secretaria Estadual de Educação (SEE).

“O que se gasta com aluguel nos prédios da Educação poderiam ser gastos para melhorar a educação no Estado. Peço aos vereadores e ao prefeito que repensem com carinho em suspender a construção da sede e que continuem na sede alugada. Que peguem o dinheiro da obra e construam no mesmo espaço a sede da Secretaria de Educação”, disse Diniz, que também é professor.

N. Lima rebateu os comentários de Moisés, dizendo que ele deve ter voltado as suas raízes do PCdoB.

“Somente um doente mental, ou idiota tem essas ideias ‘revolucionárias’. Vai procurar, Moisés, cacique, que é como eu o chamo, e como é conhecido, uma lavagem de roupa! Vai querer aparecer em outro Estado, em outra capital, e não em Rio Branco. Você quer que a mesa diretora e os vereadores tenham responsabilidade sobre a construção de uma sede para a SEE, e não construa uma sede própria da Câmara Municipal de uma capital, isso depois de 59 anos? Nosso projeto já está pronto e nossa sede será construída. O governo tem espaços maravilhosos para construir o prédio da Educação”, declarou.

A obra para construção da sede do Poder Legislativo Municipal está orçada em mais de R$ 13 milhões, e é fruto da parceria entre a Câmara, Governo do Estado, Prefeitura de Rio Branco e emendas parlamentares dos senadores Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (Progressistas).

