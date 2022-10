Vacas são mortas e têm carne levada por bandidos; polícia investiga o caso

- Publicidade -

Oito vacas foram mortas e tiveram toda a carne levada, na madrugada de sexta-feira (30), na cidade de São Gonçalo dos Campos, a cerca de 140 km de Salvador. Este é o terceiro caso deste tipo em cerca de 30 dias e a delegacia da cidade investiga os crimes. Até esta terça-feira (4), ninguém foi preso pelo crime.

As vacas estavam em uma fazenda na zona rural de São Gonçalo dos Campos. Os bichos foram mortos e fatiados ainda no pasto. Os cadáveres ficaram espalhados na fazenda, em meio a outros animais. O dono da propriedade estimou o prejuízo em cerca de R$ 50 mil.

Fazendeiros da região relatam sensação de medo e insegurança, já que a situação tem se repetido com frequência. A polícia informou que o crime é de difícil investigação, porque não há testemunhas e também há complicação para identificar a carne roubada.

Casos anteriores

O primeiro caso aconteceu no início do mês de setembro, quando os criminosos invadiram uma fazenda, mataram os animais e deixaram apenas as cabeças.

Na madrugada do dia 15, o crime voltou a acontecer na propriedade ao lado. Foram sete animais mortos, inclusive uma vaca que estava enxertada, e um cavalo que não teve o corpo levado.