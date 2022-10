Urna localizada na escola Darcy Vargas apresenta defeito

- Publicidade -

Na manhã desse domingo, 02 de outubro, os eleitores que votam na Escola Darcy Vargas, estrada Dias Martins Km 05 S/N, Rio Branco – AC, tiveram problemas ao registrar o voto, mais precisamente na sessão 0118.

Segundo populares presentes no momento em que a urna apresentou defeito, o eleitor não conseguiu receber confirmação de voto ao finalizar o esquema de votação.

O eleitor acionou a mesa diretora que após ser comunicada do defeito apresentado pela urna, solicitou imediatamente a presensa do Delegado da Justiça eleitoral, que após verificação da urna, comunicou ao mesário que a mesma já estava funcionando corretamente, mas que seria nescessario aguardar a manifestação do Juiz eleitoral, e sua determinação sobre a urna seguir em uso ou não.

Até a conclusão dessa materia, não houve manisfetação das autoridades sobre o caso.