URGENTE: 12 bancos foram aprovados para liberar o consignado do Auxílio Brasil, saiba mais

- Publicidade -

O crédito consignado associado ao programa governamental Auxílio Brasil está autorizado a operar pelo Ministério da Cidadania desde o último mês. Todavia os beneficiários não estão aproveitando ainda os benefícios autorizados já que estão no aguardo da disponibilização do serviço pelas instituições conveniadas.

O Ministério da Cidadania editou uma normativa com as regras completas que regem esta nova linha de crédito para os membros do programa. Outrossim, resta apenas o crédito disponível por parte das instituições que tem autorização. Quais são as instituições autorizadas a oferecer o empréstimo?

A presidente da Caixa Econômica Federal, Daniella Marques, recentemente confirmou que o banco, o mais antigo e maior do Brasil, deve disponibilizar aos beneficiários do Auxílio Brasil a taxa de juros mais baixa do mercado. A presidente assumiu compromisso de manter uma taxa mensal bem abaixo do teto de 3,5%.

A saber: as condições do crédito consignado destinado exclusivamente para os beneficiários do Auxílio Brasil serão divulgadas aos poucos pelo banco. Ajustes estão sendo feitos para que tudo dê certo e a previsão é que tudo aconteça logo na segunda quinzena de outubro. A intenção é atender à população brasileira mais vulnerável. Antes de mais nada, confira a seguir quais são os bancos que oferecem o consignado do Auxílio Brasil, tudo autorizado pelo governo, a partir do próximo dia 10 de outubro: Banco Agibank S/A, Banco Crefisa S/A, Banco Daycoval S/A, Banco Pan S/A, Banco Safra S/A, Caixa Econômica Federal, Capital Consig Sociedade de Crédito Direto S/A, Facta Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento, Pintos S/A Créditos, QI Sociedade de Crédito Direto S/A, Valor Sociedade de Crédito Direto S/A e Zema Crédito, Financiamento e Investimento S/A.

Consignado do Auxílio Brasil na Caixa

O Ministério da Cidadania recentemente publicou uma normativa com todo o regramento necessário para disciplinar as condições de contratação do empréstimo consignado concernente ao oferecido através do programa social. Ele deve estar limitado às seguintes regras, sem exceções:

Os juros são de, no máximo, 3,5% ao mês. O prazo de pagamento é de no máximo de 24 parcelas – ou seja, dois anos. A margem consignável é de 40%. Todavia, no tocante à taxa de juros do empréstimo consignado, o governo recebe atualmente muitas e pesadas críticas da parte de economistas.

Em conclusão, eles a comparam diretamente com a taxa cobrada de cidadãos aposentados e pensionistas do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social, que no momento é de 2,4% ao mês. Outrossim, torna-se muito importante ressaltar que o percentual de contratação aplicado sobre os R$ 400 tradicionais do valor do Auxílio Brasil. Isso se dá pelo pagamento, que é atualmente de R$ 600. Este valor é temporário. Ele está previsto para durar até dezembro deste ano.

Pronatec