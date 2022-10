“Uma paixão de adolescentes”: recatadíssimo, Celso Portiolli resolveu mostrar com quem é casado e impactou

Recentemente, o recatado apresentador do SBT, Celso Portiolli surgiu com a aparência extremamente irreconhecível. O famoso surgiu ao lado da esposa, Suzana Marchi e aderiu a um bordão de Didi: “No céu tem pão?”, disse ele.

Porém, vale destacar que o chororô do apresentador do Domingo Legal não passou de uma brincadeira e assim como muitos, o contratado de Silvio Santos aderiu ao novo filtro da cantora Anitta, onde a intenção foi justamente mostrar que se está sofrendo com alguma coisa

E atrás daquela imagem, estava a esposa dele, aos risos, vendo como estava o rosto do seu marido. Celso Portiolli deu gargalhadas e disparou um meme famoso de Renato Aragão: “Ai é ridículo… no céu tem pão?”, falou ele.

Na sequência, Celso Portiolli mostrou Suzana Marchi, que é sua esposa há décadas, pois eles viveram “uma paixão de adolescentes”, .tentando o “consolar”. Foi aí que ele resolveu filmar a moça, que quase não aparece publicamente e ela também caiu no riso ao fica com o seu rosto aos prantos por conta do filtro.