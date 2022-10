“Uma loucura”: Ex de Roberto Carlos revelou o que era proibida de fazer durante relacionamento com o Rei

Roberto Carlos é um dos maiores cantores do Brasil, sendo conhecido até mesmo no exterior como Rei. Mas não é apenas na vida profissional que o cantor se destaca. Isso porque ele já foi casado três vezes e seus relacionamentos sempre despertaram o interesse dos fãs.

Mas nem tudo são flores e sua ex-mulher acabou escancarando o que sofreu durante o relacionamento com Roberto Carlos, já que era proibida de fazer algumas coisas. De 1980 até 1989, ele foi casado com a atriz Myrian Rios, que é tida até hoje como o grande amor da vida do artista

Em uma entrevista para a Quem, Myrian Rios escancarou o que viveu ao lado de Roberto Carlos. No bate-papo, a famosa confessou que amou muito o Rei: “Foi o grande amor na minha vida. Ele é muito importante para mim. As pessoas imaginam muitas coisas sobre o meu casamento com Roberto”, disse ela, que continuou:

“Não existia essa pressão toda que as pessoas imaginam de ser casada com o Rei Roberto Carlos. Entre quatro paredes, ele era um marido carinhoso, caseiro, que cuidava muito de mim e se preocupava em ajudar as pessoas”, Myrian Rios elogiou o ex.

Restrições

Porém, segundo a atriz, durante sua relação com Roberto Carlos, haviam algumas proibições, como por exemplo sair de casa livremente: “Era uma loucura sair na rua. Não por mim, mas por ele. O bom é que sempre fui muito caseira e me divertia em casa”.

“A gente ria muito. Vivemos uma história muito bacana. A gente tem histórias ótimas e tenho vontade até de escrever um livro sobre isso, se ele permitir, é claro”, contou ela

Vale lembrar que, atualmente, Myrian Rios e Roberto Carlos não têm contato algum, mas a atriz carrega um enorme carinho pelo ex-marido e não tem problemas em falar sobre sua convivência com o Rei.