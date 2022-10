Últimos dias da novela ‘Pantanal’: José Leôncio morre e Filó ganha um novo amor?

- Publicidade -

Na última semana da novela “Pantanal”, Filó (Dira Paes) vai realizar o sonho de ter casamento com José Leôncio (Marcos Palmeira) em uma cerimônia tripla na fazenda do “rei do gado”. Porém, a alegria da mãe de Tadeu (José Loreto) logo vai dar lugar ao luto, com a morte do fazendeiro. Nessa semana final, a novela das nove vai te surpreender e emocionar com várias cenas até o último capítulo, na sexta-feira (7).

E após a morte de José Leôncio, Filó vai assumir o comando dos negócios ao mesmo tempo em que herda uma “herança maldita” do marido. Mas a mãe de Tadeu vai ganhar um novo amor no fim da novela de Bruno Luperi? Diferentemente de Zuleica (Aline Borges), que ficará com Eugênio (Almir Sater), a dona de casa terminará sozinha no remake, conta o colunista André Romano, do “Observatório da TV”.

FIM DA NOVELA ‘PANTANAL’: FILÓ LEMBRA 1º ENCONTRO COM JOSÉ LEÔNCIO

Já viúva, Filó se recorda quando conheceu aquele que seria seu companheiro de toda a vida. “Gostá é pôco… Eu tinha adoração por ele. Eu era uma minina de currutela, quâno a boiada dele passô debâxo da minha janela, como ôtras tanta havia passado…”, inicia a dona de casa.

“De longe eu ôvi o berrante dele… O repique era bunito que só. Ai eu pensei: quem será esse peão que vem de pontêro? Então eu vi quâno ele tava passâno, todo garboso, fazêno o cavalo andá assim, mei’de lado, todo facêro, e pensei: ‘ele tá querêno fazê bunito pra mim’. Aí me deu um disparo no peito”, completa Filó.

Fonte/ Portal Yahoo.com