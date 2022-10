UFC: Anderson Silva aposta em vitória de Charles do Bronx contra Makhachev

- Publicidade -

Em entrevista a um podcast, Spider também revela brincadeira que costuma fazer com seus filhos citando o compatriota, que disputa o cinturão do peso-leve no dia 22 de outubro, em Abu Dhabi

Charles do Bronx terá um torcedor de peso quando entrar no octógono no dia 22 de outubro para enfrentar Islam Makhachev na luta principal do UFC 280, em Abu Dhabi (EAU). O atleta da Chute Boxe/Diego Lima foi apontado pelo ex-campeão dos médios do Ultimate, Anderson Silva, para vencer o russo e recuperar o título do peso-leve (até 70kg).