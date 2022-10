UFAC concentra um dos maiores fluxos de eleitores da capital de Rio Branco com eleições pacíficas

- Publicidade -

Nesse domingo de eleição, 02 de outubro, a Universidade Federal do Acre – UFAC, concentra vários cidadãos que se dirigem a todo momento, as sessões de votação, buscando exercer seu direito de cidadania, e participar do maior momento democrático do país.

As votações na UFAC seguem tranquilas, com um quadro eleitoral nitidamente consciente, e empenhando em fazer parte desse momento tão importante para todo o cidadão Brasileiro.

