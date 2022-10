Ufac abre processo seletivo para ingresso nos cursos de Teatro e Letras Inglês em Tarauacá

A Universidade Federal do Acre (Ufac), por meio da Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), tornou público o processo seletivo para ingresso nos cursos de Teatro e Letras Inglês no município de Tarauacá. Com 50 vagas para cada curso, as inscrições se encerram no dia 30 de outubro.

Os candidatos interessados devem acessar o link http://sistemas.ufac.br/vestibular_especifico para realizar a inscrição e deverão obrigatoriamente indicar uma Língua Estrangeira: Inglês ou Espanhol para realização da prova. O resultado preliminar das inscrições será divulgado no dia 01 de novembro , no site www.ufac.br e a divulgação dos locais de prova no dia 18 de novembro no mesmo site.

As provas do processo seletivo específico serão realizadas em uma única etapa, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2022 das 08 horas às 13 horas no município de Tarauacá-AC. As provas serão compostas de redação em Língua Portuguesa e 40 questões de múltipla escolha, divididas igualmente em quatro áreas de conhecimento integrantes do currículo do ensino médio.

O cronograma com todas as etapas, datas, regras e explicações sobre o processo seletivo está disponível por meio do link: EDITALUFAC.

AcreNews