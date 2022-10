Turistas devem pagar taxa para visitar as praias mais bonitas de Portugal

A implantação de uma taxa turística pode fazer a viagem ao Algarve, região que tem algumas das praias mais bonitas de Potugal, ficar mais cara a partir do ano que vem. Os municípios estudam cobrar 2Є por noite de cada turista. Esta taxa já está em discussão há 3 anos.

“Em 2019 foi decidido avançar com a aplicação da taxa turística, que foi suspensa por causa da pandemia, mas consideramos que está na altura de voltar à sua aplicação, com um valor comum a todos”, disse à agência Lusa, António Pina, presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve.

A ideia é que todos os municípios do Algarve cobrem a mesma taxa de 2Є. O valor será pago durante a estadia por todos os turistas, com exceção das crianças até 12 anos. A tarifa cobrada será repassada a cada cidade.

Entretanto, a nova cobrança não é unanimidade. O setor hoteleiro e a cidade de Silves receiam que a taxa afugente alguns turistas ainda mais em tempos de inflação alta e custo de vida em elevação. Mas de acordo com Antônio Pina, a cobrança de uma taxa turística na região “só será aplicada depois de conversações com os todos os parceiros do setor do turismo”.

Duas cidades do Algarve já cobram de seus visitantes uma taxa turística de 1,50Є, Em 2019, Vila Real de Santo António instituiu a cobrança que depois também foi implementada por Faro.

Em muitas cidades famosas pelo mundo a taxa turística é uma realidade. Em Portugal, Lisboa e o Porto já cobram de seus turistas. Agora é preparar o bolso e aguardar a decisão dos municípios do Algarve.💸

Melhores Destinos