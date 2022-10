Tucano José Serra declara voto em Lula e em Tarcísio no segundo turno

“Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas”, buscou justificar Serra.

Da velha guarda tucana, Serra vem se juntar a outros nomes do PSDB que já declararam voto em Lula, como o senador Tasso Jereissati (CE) e o ex-chanceler Aloysio Nunes.

Mas também há tucanos voando para o ninho bolsonarista. Nesta terça, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, derrotado no primeiro turno da eleição, declarou voto “incondicional” pela reeleição de Bolsonaro e pela vitória de Tarcísio de Freitas.

Atento à adesão de políticos do PSDB a Bolsonaro, o núcleo duro da campanha petista se mexeu, segundo informou o colunista Ricardo Noblat, do Metrópoles. Para evitar uma revoada de tucanos, Lula e seu candidato a vice, o ex-PSDB Geraldo Alckmin (PSB), estão tentando obter uma manifestação de apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso ao petista.

Os petistas acreditam que uma declaração do ex-presidente pode estancar esse movimento de prefeitos e lideranças tucanas no estado. Mesmo que não impeça essa ação, o peso de sua adesão a Lula, entendem os petistas, já será de grande valia.

Metrópoles