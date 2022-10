Tubarão são avistados nas ruas da Flórida após furacão Ian

- Publicidade -

Um tubarão foi visto nadando nas ruas da Flórida, nos Estados Unidos, inundadas durante a passagem do furação Ian pelo estado americano. Um dos moradores da região percebeu a movimentação na água e por isso resolveu filmar a cena, se surpreendendo com o formato do animal que aparentava muito ser um tubarão.

A cena foi registrada por Dominic Cameratta, na última quarta-feira (28), enquanto ele estava em casa, na cidade de Fort Myers. Segundo ele, o tubarão nadava no quintal de um vizinho.

Com a passagem do fenômeno natural, os americanos estão vivendo em estado de alerta. O furacão, que começou a ganhar força no dia 23 de setembro, passou primeiro por Cuba até chegar à Flórida, onde causou fortes tempestades.

My buddy just sent me a video of this this shark swimming down his back yard in Fort Myers 😂#hurricane #Ian #HurricaneIan pic.twitter.com/kLon2z3F8Q — THE Alex (@TruthsBeTolds) September 28, 2022

O vídeo do animal viralizou rapidamente, mas gerou muitas dúvidas, principalmente entre usuários do Twitter. Várias pessoas duvidaram de que se tratava de um tubarão e até mesmo se o vídeo era real.

“Eu não sabia o que era, só parecia um peixe ou algo assim. Eu dei zoom e todos os meus amigos ficaram tipo: ‘É como um tubarão, cara!'”, contou ele à agência Associated Press.

Aerial videos of Lee County and the city of Kissimmee, both in Florida, show some of the widespread destruction caused by Hurricane Ian. Latest storm updates: https://t.co/c4xMkaF9q0 pic.twitter.com/lcDPjPJpIL — The New York Times (@nytimes) September 29, 2022