TSE manda PT tirar do ar vídeo de propaganda que associa Bolsonaro ao canibalismo

Vídeo com fala do presidente foi utilizado pelo PT; decisão foi dada no sábado (8) pelo ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino

O ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), determinou ontem, sábado (8), a retirada do ar da propaganda eleitoral do PT que associa o presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL) ao canibalismo.

A campanha petista divulgou propaganda eleitoral em que mostra entrevista concedida por Bolsonaro ao jornal americano The New York Times em que o presidente relata a visita a uma comunidade indígena.

Depois da veiculação, a defesa de Bolsonaro acionou o TSE com pedido de retirada da propaganda. A medida foi aceita em caráter provisório e prevê ainda a obrigação de abster novas divulgações com igual teor, sob advertência da possibilidade de configuração de crime de desobediência.

“Em análise superficial, típica dos provimentos cautelares, verifica-se que, como alegado, a propaganda eleitoral impugnada apresenta recorte de determinado trecho de uma entrevista concedida pelo candidato representante, capaz de configurar grave descontextualização”, diz o ministro.

Sobre a decisão, a assessoria do PT afirmou que “a propaganda apenas mostrava uma fala — real — do próprio Bolsonaro”.

