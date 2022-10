TSE manda PT e redes sociais tirarem do ar fala de Bolsonaro sobre venezuelanas

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Alexandre de Moraes, determinou neste domingo (16/10) que as redes sociais TikTok, Instagram, LinkedIn, Facebook, Youtube, Telegram e Kway retirem do ar vídeos em que Jair Bolsonaro (PL) afirma que “pintou um clima” entre ele e meninas venezuelanas de 14 e 15 anos.

Moraes considerou que as postagens traziam “fato sabidamente inverídico, com grave descontextualização e aparente finalidade de vincular a figura do candidato ao cometimento de crime sexual”.

Na decisão, o presidente do TSE cita publicação da presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann. Segundo o ministro, o post de Gleisi se “descola da realidade, por meio de inverdades, fazendo uso de recortes e encadeamentos inexistentes de falas gravemente descontextualizadas do Representante, com o intuito de induzir o eleitorado negativamente, diante da autoria de fato grave (pedofilia)”.

Veja a publicação:

Bolsonaro confessa q pintou clima com meninas de 14, 15 anos. Que entrou na casa das garotas… O q mais vamos saber desse homem?! Depravado, criminoso. É triste ver esse traste na presidência do Brasil! — Gleisi Hoffmann (@gleisi) October 15, 2022

Caso as plataformas e os perfis citados na decisão não excluam o vídeo até 20h deste domingo, deverão pagar multa diária de R$ 100 mil.