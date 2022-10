TSE aponta que número de abstenção aumenta no Acre e estado é o 4º com maior porcentagem do país

- Publicidade -

O número de abstenção cresceu no Acre nas eleições desse domingo cresceu, em relação aos últimos pleitos com eleições estaduais, nos anos de 2014 e 2018, conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O estado acreano registrou abstenção de 22,43% no primeiro turno da eleições, o que significa que do eleitorado de 588.433 aptos a votar, 131.784 não compareceram às urnas.

Isso significa um aumento das abstenções, em relação a 2014 e 2018 os últimos dois pleitos, que tiveram abstenção de 17,30% e de 18,98% respectivamente.

Esse número fez o estado ser o quarto do país com maior número de abstenções, ficando atrás apenas de Rondônia (24,65%), Mato Grosso do Sul (23,38%) e Rio de Janeiro (22,74%).

Além disso o estado também superou a média nacional que ficou em 20,95, de acordo com o TSE.

Os dados da apuração apontam ainda os votos brancos e nulos que ficaram da seguinte forma no estado:

Nulos: 26.622 (5,85%)

Branco: 16.867 (3,70%)

Quem não votou no primeiro turno, desde que esteja com a situação regular ainda pode votar no segundo turno. Mas mesmo assim terá que justificar o a falta no primeiro e o mesmo deve ocorrer não vote no segundo turno, de acordo com o TSE.

A ausência na votação tem que ser justificada no prazo de 60 dias. A mesma regra vale para os dois turnos. Ou seja, quem não comparecer às urnas nos dois turnos, deverá apresentar duas justificativas à Justiça Eleitoral.

A justificativa pode ser apresentada por uma dessas opções:

Aplicativo e-Título, que pode ser baixado nas plataformas Android e iOS;

Sistema Justifica, que pode ser acessado nos Portais da Justiça Eleitoral;

Formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) – formato PDF.

A Gazeta do Acre