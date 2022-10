TSE: 926 urnas foram substituídas até 10h deste domingo

- Publicidade -

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou que, nas primeiras horas de votação deste domingo de eleições (30), 926 urnas precisaram ser substituídas em todo o país. Os dados são do boletim eleitoral divulgado pelo Tribunal.

O quantitativo de máquinas substituídas representa 0,17% das 472.075 urnas de votação em todo o país. O Brasil conta com 64.918 urnas de contingência para substituições ao longo de todo o dia de votação do segundo turno eleitoral.

As votações da eleição geral de 2022 começaram às 8h e terminam às 17h, de forma unificada em todos os 27 entes federados brasileiros.

O horário de votação nas eleições deste ano foi unificado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com isso, estados que estão em fusos diferentes do de Brasília se adequaram ao horário da capital federal.

Em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, a votação vai das 7h às 16h do horário local. No Acre, a votação ocorre das 6h às 15h do horário local.

Após o fim do horário de votação, apenas eleitores que já estiverem aguardando na fila terão o direito a exercer o voto e receberão senhas para comparecer à cabine de votação. O Brasil tem 156.454.011 eleitores.

R7 Notícias