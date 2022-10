Trio é preso pela PM com arma de fogo e munição deflagrada no Panorama

- Publicidade -

Uma guarnição do 3°BPM, através da RPM (Rádio Patrulhamento Motorizado), apreendeu uma arma de fogo e prendeu três homens por porte ilegal de arma e munições, na noite desta quarta-feira, 26, na Estrada do Panorama, região do bairro São Francisco, na parte alta de Rio Branco.

Era feito um patrulhamento na região, quando a guarnição avistou um veículo da marca Gol, de cor verde, com alguns indivíduos, onde levantou a suspeita dos militares, que resolveram dar ordem de parada, que foi obedecida pelos ocupantes.

No momento da abordagem, foi possível visualizar, através da janela que estava com o vidro baixo, um cartucho calibre 36, aparentemente deflagrado. Diante dessa situação, a guarnição resolveu fazer uma revista veicular, onde foi encontrado embaixo do banco de trás, uma arma de fogo artesanal (escopeta).

Os policiais perguntaram de quem era a arma, mas os ocupantes afirmaram que não era deles. Com a negativa de culpa, os militares conduziram todos os indivíduos e a arma para a Delegacia Central de Flagrantes – Defla, onde serão ouvidos pelo delegado plantonista.

Veja o vídeo: